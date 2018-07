La "follia musicale" del Duo Sconcerto sul palco dell'Arena Grandemilia

Matteo Ferrari al flauto e Andrea Candeli alla chitarra insieme formano un'irresistibile mistura di arte e tecnica, di bravura ed affiatamento, di simpatia e … follia musicale. Il Duo Sconcerto si esibisce in Italia e all'estero per le più importanti rassegne musicali, distinguendosi per il livello artistico esecutivo abbinato al tono informale con cui i musicisti si rapportano al pubblico, raccontando aneddoti e curiosità sui brani in programma tratti dal repertorio barocco al caffè concerto. I due noti musicisti modenesi hanno recentemente collaborato con Andrea Bocelli esibendosi al teatro Nuovo di Udine.

Il programma del concerto è molto ricco e prevede l'esecuzione della Sinfonia n. 40 e della Marcia alla Turca di Mozart, de La Danza di Rossini; della Danza Ungherese n. 5 di Brahms; della Csárdás di Monti etc durante il concerto i due musicisti daranno viata ad esilaranti sketch, personaggi, canzoni, duetti comici, parodie, anacronismi, attualizzazioni ed improvvisazioni, il tutto ad un ritmo incalzante. Un modo per far ascoltare in senso ironico il mondo del Caffè Concerto e del Varietà, rivisitato e riadattato con grandi virtuosismi, estro, fantasia, buonumore e spigliatezza.

Proseguirà ancora sino al 12 settembre la programmazione di Arena Grandemilia e continuerà a presentare appuntamenti di musica, teatro, danza, e letteratura tutti i mercoledì e sabato alle ore 20,30 presso il palco allestito nell'area esterna del centro commerciale Grandemilia, con ingresso gratuito.