Dutch Nazari, la promessa del cantautorap italiano in concerto all'Off di Modena

Sabato 23 Febbraio, all'Off di Modena, dopo aver registrato sold-out a Roma, Milano, Bologna e Torino, una delle promesse del nuovo "cantautorap" italiano: Dutch Nazari. Sonorità elettroniche che si fanno più incalzanti con suoni stratificati e metriche rap.

Il suo ultimo album “Ce Lo Chiede l’Europa”, pubblicato il 16 novembre per Undamento e prodotto da Sick et Simpliciter, è stato apprezzato da pubblico e critica. E’ un disco impegnato, ma allo stesso tempo allegro come tutti i trentenni di oggi, abituati a lavori

che cambiano ogni sei mesi e ad avere parenti sparsi in diversi Paesi. E’ un affondo mai superficiale alla vita di tutti i giorni, un perfetto punto d’incontro tra il cantautorato classico e i nuovi sound che siamo abituati a sentire in radio. Una carrellata di immagini, situazioni ed eventi raccontati attraverso un flow mozzafiato e una tagliente ironia. La politica spunta fuori da ogni sua canzone, le rime funzionano. Merito del rap, scoperto grazie a suo fratello, e dei cantautori, eredità passatagli dai genitori. Riuscendo a conciliare le nuove tendenze musicali a una scrittura piena di senso e sostanza, Dutch Nazari è senza dubbio uno degli artisti sui quali c’è più attesa in questo 2019.

L’apertura della serata è prevista per le 22:00. L’ ingresso è di 10,00 € e riservato ai soci dell’Associazione Culturale Stòff. Sono attive le prevendite on line su Mailticket.it e a Modena da Dischinpiazza.