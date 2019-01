"E' per lavoro", incontri tra professionisti a Modena

"È per lavoro è il nome che abbiamo voluto dare a una serie di incontri mensili a Modena dedicati ai liberi professionisti per condividere le nostre attività, consolarci, confrontarci e imparare. E diciamolo, per sentirci meno soli. Gli incontri non sono solo per una categoria specifica, ma sono aperti a tutti coloro che hanno una partita iva o vogliono aprirla: web designer, traduttori, interpreti, copywriter, ma anche psicologi, commercialisti, avvocati e architetti. Gli incontri sono gratuiti, ti chiederemo una quota partecipativa in anticipo per riservare il tuo posto ad ogni incontro e che andrà a coprire i costi della tua consumazione".

L’idea è quella di trovarsi una volta al mese in totale relax, per un aperitivo, una pizza, una colazione o qualsiasi altra cosa ci verrà in mente per chiacchierare del nostro lavoro, del più e del meno, delle idee che ci sono venute poco prima di addormentarci. Di sicuro anche tu ti senti attanagliato dalle tasse, dai clienti che cambiano idea in continuazione o non pagano, da una burocrazia sempre più complessa e dall’ansia, dalla paura di non farcela: abbiamo una buona notizia, sei in buona compagnia!