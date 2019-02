"Echoes of Pink Floyd", al Teatro Astoria un omaggio all'inimitabile rock band britannica

Sabato 2 marzo al teatro Astoria di Fiorano Modenese, alle ore 21, "Echoes of Pink Floyd" con i Pink And Us. Ospite speciale Vince Pàstano, chitarrista e produttore artistico di Vasco Rossi. I Pink And Us sono: Norman Nanetti (voce), Vitaliano Lusvardi (basso), Andrea Fiocchi (chitarre), Silvio Barale (pianoforte), Davide Barale (hammond/moog/synth), Fabio Barale (batteria), Federica Lanna, Silvia Vecchi, Chiara Vecchi e Helena Hudson (voci).

Il suono psichedelico dei Pink Floyd, le canzoni più famose, dagli album 'The Wall', 'Wish You Were Here', 'The Dark Side of the Moon', 'A momentary Lapse of Reason' e l'album 'Meddle', riempiranno nel neo-inaugurato vinyl/cafè/foyer del teatro.

Per l’occasione speciale, sarà presente anche Giorgio Buttazzo, chitarrista e cantante dei Bermuda Acoustic Trio.

Ingresso 12 euro, prenotazioni telefoniche presso Casa della Musica 059 217275.