Economia circolare, un sabato di laboratori e incontri allo Spazio Nuovo

Che cos’è l’economia circolare? Un modello diverso di sviluppo è possibile? Se ne parla sabato 21 settembre a Lo Spazio Nuovo di Modena (via IV novembre 40) nella giornata organizzata da Res – Rete del’economia solidale e da Des – Distretto di economia solidale in collaborazione con le associazioni Friday for future e Idee in circolo, con conferenze, incontri, tavole rotonde e laboratori per grandi e piccini per riflettere insieme su una diversa concezione della produzione e del consumo di beni e servizi, sull’impiego di fonti energetiche rinnovabili e nuovi metodi di riciclo e riuso.

Si parte alle 10.30 con la conferenza “Climate change 3: l’economia circolare e un diverso modello di sviluppo”, presentata da Giorgio Prampolini, presidente Res, con gli interventi di Alessandra Filippi, assessora del Comune di Modena; Luca Sabattini, consigliere regionale PD; Enrico Giovannetti di Unimore; Elisa Petrini di Impronta Etica, coordina Rossella Giulia Caci di Friday for future. Alle 15.30 incontro con Aldo Arbore del Distretto di economa solidale e Alessandra Filippi, assessora del Comune di Modena con deleghe ad Ambiente, Agricoltura e Mobilità sostenibile. A seguire, tavola rotonda su buone pratiche ed esperienze a confronto con Eugenio Ronchetti, Insieme in quartiere per la città (Tric&Trac); Francesca Nora, Arca Lavoro Impresa sociale – Porta Aperta; Osvaldo Sbaruffatti, Auser Campogalliano; Renato Falavigna, Auser Novi; Alessia Bartolomei, Coop Oltremare e Irene Valbonesi, Officina del riuso. Durante la giornata ci saranno laboratori per bambini a cura dell’Officina del riuso e riparazioni e riutilizzo di oggetti a cura di Moseer, sarà presenti i punti informativi sul progetto Piccola distribuzione organizzata a cura di Coop Oltremare e sulla Bottega del dono e scambio beni per l’infanzia a cura di CSV. Ingresso libero e gratuito.