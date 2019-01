"EconoVie_Migrazioni in Italia", ultimoa ppuntamento con le lezioni-spettacolo

Organizzato dal Dipartimento di Economia Marco Biagi in collaborazione con ERT-Emilia Romagna Teatro Fondazione per il 50ennale del Dipartimento, il 24 gennaio 2019 alle 18.30 si terrà Migrazioni in Italia, ultimo appuntamento di EconoVie. Divagazioni Economiche spettacolari, ciclo di lezioni-spettacolo che si inseriscono nel progetto di Teatro partecipato di ERT.

Tema cardine della lezione: le migrazioni in Italia a partire dalla seconda metà del Novecento. Si tratteranno i principali cambiamenti intercorsi nelle migrazioni interne e nelle migrazioni provenienti dall’estero nel corso degli ultimi decenni, con attenzione anche alla legislazione in materia, al ruolo delle donne migranti nel lavoro di cura e alla storia delle migrazioni nella provincia modenese.

L’iniziativa, aperta al pubblico e gratuita, è curata da Chiara Strozzi (Dipartimento di Economia Marco Biagi - UniMoRe) con la partecipazione dei dottorandi del Dottorato in “Lavoro, Sviluppo e Innovazione” Filippo Damiani e Shahin Manafi Varkiani e degli attori della Scuola di Teatro “Iolanda Gazzerro” Simone Baroni, Oreste Leone Campagner, Martina Tinnirello e Matteo Nico Tagaste.