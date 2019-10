"Educare al paesaggio per educare al territorio", workshop per le scuole

il Museo Gemma del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore organizza giovedì 17 ottobre nell'ambito della Settimana del Pianeta Terra: "Educare al paesaggio per educare al territorio. Il patrimonio culturale è il nostro futuro". Con il patrocinio del Comune di Modena e dell’Ufficio Scolastico Regionale



ore 10 - 12,30 Modena, Complesso San Geminiano, via San Geminiano 3

Esperienze e buone pratiche nella scuola INCONTRO PARTECIPATIVO rivolto alle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado

Con il coinvolgimento di ISA Venturi protagonista del progetto Racconti di pietra



ore 14,30 - 17,30 Modena, Complesso Sant’Eufemia, largo Sant’Eufemia 19

Esperienze e buone pratiche per la scuola WORKSHOP FORMATIVO PER DOCENTI con suggestioni e suggerimenti applicabili in classe

In collaborazione con Memo Comune di Modena e Scuola secondaria di I grado G. Ferraris



L'iniziativa prende ispirazione dalla Convenzione di Faro (presentata nel 2015 nella città portoghese e ratificata dal Senato nei giorni scorsi) che sancisce il diritto, individuale e collettivo, “a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento”, incentivando di fatto un maggiore protagonismo dei cittadini in materia di sfruttamento e tutela del patrimonio culturale.



I temi affrontati, inoltre, nel corso della giornata sono in linea con gli obiettivi generali del Terzo Piano nazionale per l’educazione al patrimonio (MiBAC, www.beniculturali.it) e dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (ONU, www.un.org).