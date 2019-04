San Possidonio, continua la rassegna "Effetto Musica" con l'orchestra Spira Mirabilis

Nella serata di domenica 5 maggio, il Comune di San Possidonio, nell'ambito della rassegna concertistica Effetto Musica -Mediterraneo-, accoglierà l'orchestra Spira Mirabilis, che eseguirà la Sinfonia n.5 in re minore Op.107 "La riforma" di Felix Mendelssohn. Il concerto si terrà alle ore 17.00 presso la Palestra Palazzurro, in via Focherini n. 9.

Per ragioni organizzative si richiede, a chi fosse interessato, di confermare la propria presenza e il numero di eventuali ulteriori posti da riservare scrivendo a: rossella.pavone@comune.sanpossidonio.mo.it.