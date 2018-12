Primo soccorso, alla galleria Florim, di parla di traumi, ferite, ustioni e svenimenti

Il 4 dicembre dalle 19,00 in Florim si parla di "Elementi di primo soccorso per il cittadino - parte II". Dopo il successo riscosso dalla prima edizione, questo nuovo appuntamento si inserisce nel ciclo di eventi "Incontri della salute" con l'obiettivo di trasmettere alcune importanti nozioni di base di primo soccorso. Approfondiremo nel corso della serata cosa si deve fare ma soprattutto cosa NON fare in caso di traumi, ferite, ustioni e svenimenti.

Si chiude quindi con un altro argomento di grande attualità il ciclo degli "Incontri della Salute” del 2018 grazie al contributo del Dott. Marco Barchetti - UO Medicina d'Urgenza Ospedale di Sassuolo - e della Dott.ssa Marcella Camellini - Dirigente Medico dell'Unità Operativa di Cardiologia e Responsabile degli Incontri della Salute per l'Ospedale di Sassuolo.

L'incontro è come sempre gratuito e aperto al territorio. Per partecipare è sufficiente inviare una mail a saluteformazione@florim.com specificando il vostro nome e quello di eventuali ospiti o telefonare al numero 0536.840111.

