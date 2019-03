Elia Minari, a Nonantola un incontro con l'autore di "Guardare la mafia negli occhi"

Elia Minari autore di “Guardare la mafia negli occhi: le inchieste di un ragazzo che svelano i segreti della 'ndrangheta al Nord” è l’ospite del prossimo appuntamento di Luogo Terzo, in programma sabato 9 marzo alle ore 17,00 a Nonantola presso la "Sala Sighinolfi”.

L’incontro è un’ importante occasione per imparare a conoscere, e riconoscere, i segni di una infiltrazione della criminalità organizzata, fatta spesso di compromessi mimetizzati nei salotti buoni che avvelenano e contaminano la nostra terra e la nostra società. Elia Minari - ieri studente liceale attento, lungimirante e coraggioso - oggi è un attore in prima linea contro il malaffare delle associazioni mafiose.

Nel 2009, quando ancora frequenta il liceo, Elia Minari si accorge che le feste della sua scuola si tengono in una discoteca gestita da personaggi vicini a una cosca mafiosa: perché viene sempre scelto quel locale? E cos'hanno da spartire quei personaggi con la rassicurante provincia emiliana? Elia studia i documenti, inizia a fare delle domande scomode, insieme ad alcuni amici dà vita a un giornalino studentesco e a un'associazione, Cortocircuito. Poi realizza una serie di video-inchieste sulla presenza delle mafie al Nord e approfondisce casi sempre più importanti, fino agli appalti Tav e alla gestione dei rifiuti nella Pianura Padana. Elia denuncia e si scontra con un'omertà inattesa, accompagnata da accuse pubbliche («Danneggi il turismo, rovini le imprese del territorio») e minacce esplicite. Eppure non si ferma e le sue inchieste arrivano in tribunale, all'interno di cinque indagini della magistratura sulle infiltrazioni criminali al Nord.

Per maggiorni informazioni contattare biblioteca@comune.nonantola.mo.it.