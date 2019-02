Eliot Zigmund, il batterista di fama internazionale ospite a Modena Centrale per una serata Jazz

Sabato 16 febbraio, alle 21,30 Smallet presenta un nuovo evento in collaborazione con Modena Centrale e Abate Road. Al piano superiore suoneranno Eliot Zigmund 4et Plays Bill Evans and Beyond, Chris Cheek, sax tenore; Luca Mannutza, pianoforte; Lorenzo Conte, contrabbasso; Eliot Zigmund Jazz, batteria.

Eliot Zigmund è noto ai più per la militanza quinquennale con Bill Evans e per quella, altrettanto longeva, nel trio del pianista francese Michel Petrucciani. Le collaborazioni con il sassofonista tenore americano Chris Cheek e con il contrabbassista veneziano Lorenzo Conte non sono nuove, Zigmund si avvale invece per la prima volta di Luca Mannutza – tra i migliori pianisti italiani – per un omaggio a Bill Evans e agli standards che amava suonare.

Eliot Zigmund, classe 1945, nel panorama del jazz internazionale è uno dei batteristi più quotati e vanta collaborazioni con i più grandi della scena contemporanea, tra cui la Paul Motion Electric Bebop Band, Charlie Haden`s liberation Music Orchestra, Bill Frisell, Brad Mehldau, Kurt Rosenwinkel, Lee Konitz, Guillermo Klein e molti altri.

Ingresso: 15€ soci € 12,00. Per info e prenotazioni concerto contattare Giulio Vannini, amicideljazzdimodena@gmail.com - tel: 345 7902481. Per info e prenotazioni cene contattare Modena Centrale +39 059 580 0151.