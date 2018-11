Elisa Maino sabato è a Modena: la "muser" più famosa d'Italia presenta il suo primo romanzo

Elisa Maino è una youtuber quindicenne, frequenta un liceo classico di Riva del Garda, in provincia di Trento, e si è fatta conoscere dai suoi coetanei attraverso l'app per cantare in playback Musical.ly, dove la seguono 3,2 milioni di persone. Questo l'ha resa la "muser" più famosa d'Italia: i muser sono proprio gli autori di Musical.ly, che permette di fare video di 15 secondi sulla base delle canzoni del momento; un software che spopola sui cellulari dei ragazzini dagli 11 ai 14 anni. Elisa ha anche più di un milione di follower su Instagram e più di 462mila iscritti al suo canale di YouTube.

Sabato 17 novembre alle 17.30 è al BPER Forum Monzani con il suo primo libro #OPS (Rizzoli), dove racconta la storia di un'adolescente milanese, Evy, che d'estate vorrebbe andare al mare a Riccione con le amiche, ma viene spedita in montagna dalla nonna dove non c'è connessione a internet, e per questo la ragazza è costretta a passare tutta l'estate senza social network e senza la possibilità di comunicare con i suoi amici di città. Qui, insieme all'amica Alice scoprirà i segreti della sua famiglia, compreso il perché la nonna è cieca. Ma soprattutto si innamorerà di Chris, un lupo solitario che con lei scoprirà il suo lato sentimentale. #Ops è anche l'acronimo di "Ora puoi scordarmi", l'ultima frase che disse nonna Agnese ad Elisa prima di morire.