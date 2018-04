"Lost Souls", l'album di Ellen River in anteprima a Modena

Record Store Day a Modena sabato 21 Aprile per Ellen River, che presenta il suo album "Lost Souls" in anteprima con Antonio Rigo Righetti, Mel Previte e Robby Pellati. Appuntamento alle 18.30 a Dischinpiazza in Piazza Mazzini 35 con ingresso Libero

Il Record Store Day, il giorno dedicato ai negozi di dischi, continua la sua tradizione, arrivando all'undicesimo anno, con oltre 1400 negozi indipendenti che partecipano in tutto il mondo, edizioni limitate pubblicate per l'occasione e la voglia di sostenere e vivere questi luoghi che sono stati centrali per la formazione musicale di molte persone. Ill testimone di questa iniziativ in città è Dischinpiazza di Roberto Menabue ed ha aderito al Record Store Day organizzando un evento showcase per la presentazione del nuovo disco di un'artista modenese, Ellen River. al secolo Elena Ortalli. La cantautrice arriva al secondo album all'insegna della contaminazione tra sonorità di ispirazione americana, soul, blues e classic rock, cantato in inglese con grande perizia e capacità interpretativa. Il disco è pubblicato in cd e digitale dall'etichetta emiliana New Model Label e sarà dispinibile una settimana prima dell'uscita ufficiale proprio per questo evento.

A partire dalle 18 e 30, Ellen River esguirà nello spazio antistante al negozio i brani di "Lost Souls" accompagnata da Antonio Rigo Righetti al basso, Mel Previte alle chitarre e Robby Pellati alla batteria, una band di musicisti di eccezione già al fianco di nomi come Ligabue ma anche di artisti della scena americana come Willie Nile. Il gruppo è lo stesso che ha suonato durante le registrazioni del disco e che spesso ha avuto Ellen River come ospite durante le serate musicali dedicate ai classici del rock al Il Posto.

Un lavoro che nasce prima di tutto da unapassione che la cantautrice descrive così: “L'amore per la musica è una cosa che si ha dentro, non si può spiegare. Ne ho sempre ascoltata tantissima e di generi differenti perchè credo che, conoscendo una cosa nelle sue più svariate colorazioni e tipologie, si riesca infine ad arrivare a capire quale sfumatura sia in grado di smuovere quel qualcosa dentro. Da Lucinda Williams a Tori Amos, da Etta James a Sheryl Crow, da Solomon Burke a Muddy Waters e poi Black Crowes, Otis Redding, Robert Plant, Billie Holiday, Rolling Stones... La predilezione per le cantautrici o le grandi interpreti, ha sempre avuto la meglio in fondo, per la loro capacità attraverso i testi di sbatterti in faccia le emozioni ed il vissuto quotidiano. Con la mia musica e le mie composizioni ripercorro sonorità soul, folk, blues, rock scrivendo canzoni che nascono e prendono forma direttamente nella mia testa ed attingono ispirazione da un qualsiasi particolare, anche quasi impercettibile, del quotidiano.