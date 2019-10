Emèrgenti in tour al Montiblanca di Sassuolo

Il Primo Emèrgenti in Tour del Gruppo Radio Derbi Web, Emèrgenti il programma che va in onda tutte le domeniche su One Tv Emilia canale 92 del dgt Emilia-Romagna tutto lo staff sarà presente per una serata concentrata sulla musica emergente.

Gli ospiti sul palco del Montiblanca di Sassuolo saranno Matteo Bartolotti, Giò Gasdia e Slow eMotion dell'etichetta discografia PMS Studio, direttamente dal palco del Radio Bruno Estate Roberta Francomano che fa parte anche dello staff di Emèrgenti. ospite della serata il Lucchese Luca Bonacchi anche lui dell'etichetta PMS Studio che ci presenterà il suo ultimo lavoro discografico " NOI ".

La serata sarà arricchita sia in apertura che in chiusura dal DJ Set di Vincenzo Cernera, lo stesso Vincenzo sarà parte dello spettacolo con interventi in musica.

Il Palco del Montiblanca ospiterà tutto questo e nell'occasione inaugura la riapertura con la nuova gestione.

Lo Staff Di Emèrgenti di One Tv Emila vi Aspetta per farvi vivere una serata diversa dalle altre, una serata che non sia la fotocopia di tante.