Cortili di Ago, Emidio Clementi legge “Vicolo Cannery” di John Steinbeck

Giovedì 11, 18 e 25 luglio alle ore 21.30 nella splendida location dei Cortili di Ago a Modena lo scrittore e fondatore della band bolognese Massimo Volume, gruppo culto della scena indipendente italiana, dà voce in tre appuntamenti a “Vicolo Cannery”, romanzo cult del grande scrittore statunitense.

La lettura è accompagnata da immagini e riferimenti musicali che trasportano il pubblico in un'esperienza immersiva, facendogli vedere e ascoltare quel che vedono e ascoltano i protagonisti di “Vicolo Cannery”. Ogni serata sarà preceduta da un riassunto delle parti lette precedentemente. Il progetto è a cura di BeepSound all’interno della programmazione dei Cortili di Ago ed è nato da un' idea di Corrado Nuccini. L’ingresso è libero e gratuito.

Emidio Clementi legge il romanzo della maturità dello scrittore americano, premio Nobel per la Letteratura, dove si narra un mondo in cui si ritrovano usurai, pescatori, ruffiani, giocatori ed emarginati di tutte razze. Un ritratto tragico e comico di uomini e donne vittime dell’altro volto del benessere americano.

La scelta del romanzo da parte di Clementi è dettata da una forte ispirazione che il testo di Steinbeck ha avuto nei suoi scritti “Se non me ne fossi innamorato, probabilmente non avrei mai scritto un romanzo come 'La notte del Pratello'". Le ambientazioni di “Vicolo Cannery” richiamano non solo Bologna, che ha ispirato “La Notte del Pratello”, ma anche San Benedetto del Tronto, dove Clementi è cresciuto e ha mosso i primi passi. “Continuo a trovare familiare quel paesaggio. Venendo da un paese di mare, ho sempre identificato Vicolo Cannery con una piccola strada, incassata tra due file di case basse, del porto di San Benedetto del Tronto, il mio paese di origine. La strada si chiama Via Vasco de Gama e ogni volta che la attraverso mi tornano in mente alcune pagine di Steinbeck”.

John Steinbeck (1902 – 1968) è uno dei massimi esponenti della letteratura americana e mondiale. Vincitore del National Book Award e del Premio Pulitzer per “Furore” nel 1940, nel 1943 gli viene conferito il Premio Nobel per la Letteratura “per le sue scritture realistiche e immaginative, che uniscono l'umore sensibile e la percezione sociale acuta”. Bruce Springsteen si ispirò a Tom Joad, protagonista di “Furore”, per scrivere “The ghost of Tom Joad” e il regista John Ford ottenne sette nomination al premio Oscar con un film ispirato sempre alle vicende del protagonista del libro, interpretato da Henry Fonda. “Vicolo Cannery” (titolo originale Cannery Row) è uscito nel 1945.

Emidio Clementi (1967) è scrittore e musicista, fondatore e voce del gruppo musicale Massimo Volume. Come scrittore ha esordito con la raccolta di racconti “Gara di resistenza”, a cui hanno fatto seguito i romanzi “Il tempo di prima”, “La notte del Pratello”, “L’ultimo dio” e “Matilde e i suoi tre padri”. Nel 2012 per Playground ha pubblicato la raccolta di racconti “La ragione delle mani”, nel 2014 una nuova edizione di “L’ultimo dio” e nel 2016 una nuova edizione di “La notte del Pratello”. L’ultimo romanzo “L’amante imperfetto” è del 2017 edito da Playground. Con i Massimo Volume è attualmente in tour per presentare l’ultimo disco “Il Nuotatore” (2019) uscito per 42 Records.