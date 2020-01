"Emma", arriva a Modena il pluripremiato spettacolo teatrale della Compagnia delle Lucciole

Dopo aver vinto il concorso #Creative, arriva ad AttoZero Teatromusicadanza "La compagnia delle lucciole" con la sua #EMMA. Un monologo strepitoso, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, in scena a Modena al Teatro AttoZero domenica 19 gennaio alle ore 21.00.

Sinossi

Emma è stanca. Emma ha voglia di rivincita, ma vi chiede ancora cinque minuti. Emma è quella parte di noi che alza gli occhi davanti l’ennesimo luogo comune sulle donne, che sbuffa davanti l’ennesimo commento banale e riciclato in chat privata, che agonizza al suolo indignata davanti l’ennesima ingiustizia della vita. Emma odia il Natale e i suoi regali mal riciclati, odia gli ex che si ostinano a tornare, odia i lavori stagionali sottopagati e l’aria condizionata nei supermercati, odia la Mannoia e le perle bianche troppo bianche, odia le scrittrici che inevitabilmente creano false speranze sull’amore e sulla vita, e odia sé stessa che continua a cascarci ogni santa volta.



Progetto

Il progetto è nato in occasione di un concorso chiamato “Se ridi viene meglio”, è mai titolo è stato più connesso alla figura e al percorso di Emma. La drammaturgia combatte gli stereotipi prendendoli a braccetto in un turbinio ironico e ridicolo, capace di spogliarli della loro forza e restituirli al pubblico con indignazione sagace. Partendo da una frase, una parola, una battuta, la scrittura si sviluppa per livelli di assurdo e grottesco per mascherarne la verità e per renderla per giochi di sinestesia ancora più evidente agli occhi dello spettatore. La risata è liberatoria ma ragionata, controbilanciata da momenti di ordinaria follia. La recitazione è a sua volta pensata per creare l’esatto contrasto e equilibrio su cui viaggia il personaggio di Emma. Lo studio della voce, i cambiamenti repentini di maschera, la plasticità del corpo sono a completo servizio del testo e della regia. Le analisi e la creazione sono tinte dalle vicissitudini personali di drammaturga e attrice, di donne incontrate prima e dopo lo spettacolo, di ritagli di giornale e di stralci di pubblicità televisive. Le parole escono e vivono con Emma, ma il desiderio è quello di risvegliare in ognuna l’idea di un dejà-vu, di un incontro già avvenuto, un viaggio e un pensiero personale già realizzato con noi stesse. Emma è uno studio teatrale comico sulle donne, per le donne. Ma non solo.



Premi e riconoscimenti

• 2015- "Io odio la Mannoia", miglior attrice Mariangela Diana, Teatro Antigone di Roma

• 2016-" Chiusa Parentesi", miglior attrice Mariangela Diana, Teatro Woody Allen di Roma

• 2017- "Pace all'anima sua" miglior monologo, miglior testo e migliore attrice Mariangela Diana, Teatro Antigone di Roma

• 2018: "Emma" Premio della Giuria Giovani e Premio Miglior Spettacolo presso Teatro del Cerchio di Parma (PR)

• 2019- “Emma&Virginia, testo selezionato Antefestival di Novellara.

• 2019- “Chiusa Parentesi”, miglior corto teatrale festival nazionale di corti teatrali, Teatro San Prospero Reggio Emilia.

• 2019- “Emma&Virginia, miglior testo e miglior corto premio Creative, Attozero Teatro.



Tipo di spettacolo: Monologo di Teatro contemporaneo (atto unico)

Testo e regia: Federica Cucco

Interprete: Mariangela Diana, con la collaborazione di Paolo Bruini

Durata: 60 minuti



Ingresso € 12 (riservato ai soci)

Inizio Spettacolo ore 21



Dalle 20.30 Buffet offerto in collaborazione con la Pradella Gastronomia.



Info e biglietti: info@attozero.it

Online Tickets: www.attozero.it