Fiorano, al via la quarta edizione dell’Ennesimo Film Festival

Inizierà venerdì la quarta edizione dell’Ennesimo Film Festival che fino a domenica riempirà Fiorano Modenese di attività, proiezioni e ospiti internazionali tutte ad ingresso gratuito. Tantissime le novità, prima fra tutte il coinvolgimento di più luoghi della città fra cui il BLA, la Ludoteca Barone Rosso e ovviamente la Nuvola che per tutta la durata del Festival ospiterà, per la prima volta nel Distretto Ceramico, Odissea Virtuale una sezione di film a 360° visibili tramite i visori di realtà aumentata.

«Il programma del Festival di quest’anno – commentano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli, organizzatori dell’Ennesimo Film Festival – si rivolge proprio a tutta la famiglia. Obiettivo del festival è come sempre quello di offrire uno sguardo sul mondo contemporaneo attraverso il cinema, ma anche quello di divertire, coinvolgere e appassionare e da qui è nata la volontà di ampliarlo rivolgendoci a tutte le fasce di età con attività in biblioteca e ludoteca. Dalla prima alla quarta edizione il Festival ha fatto enormi passi in avanti aumentando le attività e soprattutto il coinvolgimento della comunità, con i progetti di educazione all’immagine nelle scuole ma anche attraverso l’ospitalità dei registi in concorso, che è fondamentale in quanto vorremmo che l’Ennesimo possa diventare un Festival in cui ognuno possa riconoscersi e andare orgoglioso che abbia sede nel Distretto Ceramico. Da qui il nostro ringraziamento alle Amministrazioni comunali che credono fortemente nel progetto, in primis Fiorano Modenese, e a tutti gli sponsor e i partner fra cui Scarabeo Entertainment, Gruppo HERA, Apple Promotions & Gadget, BPER Banca, Ceramiche Caesar, CIR Food e Vetriceramici-Ferro».

Protagonisti del Festival, saranno come sempre i cortometraggi della Selezione Ufficiale in programma venerdì 3 e sabato 4 maggio alle ore 21 al Teatro Astoria. Dagli oltre 2500 film arrivati da tutti e cinque i continenti, in concorso nelle varie sezioni del Festival ci saranno anche 13 première italiane, 1 première estera e 1 internazionale sinonimo dell’attenzione che registi e case di produzione rivolgono alla kermesse emiliana decidendo appunto di presentare le proprie opere per la prima volta nel nostro Paese proprio all’interno dell’Ennesimo Film Festival. Fra i film della Selezione Ufficiale spicca in particolar modo il cortometraggio americano Skin di Guy Nattiv vincitore del Premio Oscar come Miglior Live Action e Little Hands di Rémi Aller vincitore del Premio César come Miglior Cortometraggio.

L’offerta cinematografica non si ferma soltanto ai cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale, ma comprende anche la proiezione dei cortometraggi in gara per l’Ennesimo Premio Giovani che sarà assegnato dai quasi 900 studenti partecipanti al progetto Non è l’Ennesima Giornata di Scuola, i film in concorso per l’Ennesima Risata, la nuova sezione realizzata in collaborazione con Encounters Film Festival e non mancherà Visioni Sarde, la selezione di corti realizzati in Sardegna o da autori sardi in collaborazione con Visioni Italiane della Cineteca di Bologna e il Circolo Nuraghe. Da qui il coinvolgimento del BLA, in cui si sposteranno tutte le proiezioni collaterali pomeridiane in programma venerdì e sabato pomeriggio.

Non mancherà il tradizionale appuntamento in collaborazione con la Fondazione e l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna in programma venerdì 3 maggio alle 9:30, quest’anno dedicato al confronto sulle forme di narrazione dei movimenti di piazza oggi e sui cambiamenti che ha subito questo tipo di racconto in relazione all’avvento dei nuovi media e allo sviluppo di nuovi formati cinematografici fra cui il reportage e il documentario d’inchiesta.

Tra le tante novità anche la collaborazione con Radio Antenna Uno, che trasmetterà in diretta da Palazzo Astoria per tutto il weekend e l’attività Primi Passi in Ludoteca Barone Rosso. Per la prima volta il Festival apre le porte ai più piccoli con due laboratori dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni per scoprire cosa si cela dietro la telecamera insieme a tantissimi cortometraggi da visionare nel nuovo teatrino appositamente allestito.

Il Festival si chiuderà domenica 5 maggio al Teatro Astoria con l’assegnazione di tutti i premi cinematografici in palio tra cui l’Ennesimo Premio Popolare, assegnato dal pubblico del Festival e l’Ennesimo Premio della Giuria che quest’anno sarà composta dallo sceneggiatore Lorenzo Rossi Espagnet, dalla critica Alice Cucchetti e da Carlo Migotto organizzatore del Lago Film Festival. Tra i premi anche quello alla Miglior Recensione riservato agli elaborati dei quasi 900 studenti che quest’anno hanno animato il progetto di educazione all’immagine Non è l’Ennesima Giornata di Scuola che ha coinvolto 38 classi dei Comuni di Fiorano Modenese, Sassuolo, Maranello, Scandiano e Castellarano. In apertura di serata ci sarà la presentazione in anteprima mondiale di Salse Connection, il cortometraggio girato da Francesco Barozzi e Natalia Guerrieri vincitori dell’Ennesima Borsa di Studio 2018. Grazie al contributo offerto dall’Ennesimo Film Festival i due autori hanno realizzato il loro cortometraggio ambientato alle Salse di Nirano che sarà appunto presentato in anteprima.