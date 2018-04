La terza edizione dell’Ennesimo Film Festival. Film da tutto il mondo a Fiorano Modenese

Si terrà dal 4 al 6 maggio 2018 al Teatro Astoria di Fiorano Modenese (MO), la terza edizione dell’Ennesimo Film Festival, che in questi giorni ha svelato il suo programma completo. Tre giorni di eventi che animeranno la città di Fiorano fra film arrivati da ogni parte del mondo, eventi formativi e incontri con i registi in concorso nelle Selezioni Ufficiali, ospitati dalla comunità locale con il progetto Non è l’Ennesimo Ospite.

Ennesimo Film Festival è organizzato da TILT Associazione Giovanile con il contributo di Comune di Fiorano Modenese, Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Funder35, Comune di Sassuolo, Comune di Scandiano; con la sponsorizzazione di Inkiostro Bianco, Ceramiche Caesar, Apple Promotions & Gadgets, BPER Banca, CIR Food, Assicoop; con il sostegno di Coop Alleanza 3.0, Fondazione Marco Biagi, TIR Danza, Associazione Artemisia, Circolo Culturale Nuraghe, Video Cellar Archive, Libreria Incontri, Visioni Italiane, Laboratorio Immagine; con il patrocinio di Energie Diffuse, Comune di Maranello, Arci Modena e UCCA.

Ad aprire il Festival, saranno le giornate conclusive del pogetto Non è l’Ennesima Giornata di Scuola che ha coinvolto nel 2018 oltre 500 fra studenti e insegnanti dei Comuni di Fiorano Modenese, Sassuolo, Scandiano e Maranello. Gli studenti avranno il compito di assegnare l’Ennesima Menzione Giovani e di partecipare al premio per la Miglior Recensione che sarà assegnato durante la serata finale del Festival.

Tanti anche gli eventi collaterali fra cui un pomeriggio in compagnia di LudoSport Aemilia che insegnerà al pubblico a maneggiare una spada laser come un vero e proprio cavaliere Jedi, il seminario Raccontare e documentare il mondo del lavoro di oggi, il meeting con gli organizzatori di Festival e rassegne della Regione Emilia-Romagna, l’incontro di restituzione del corso tenuto all’Università di Modena e Reggio Emilia, la proiezione di Visioni Sarde in collaborazione con la Cineteca e il Circolo Nuraghe, l’assegnazione dell’Ennesima Borsa di Studio e la serata finale che si aprirà con la sonorizzazione dal vivo di un cortometraggi di 115 anni fa. Un festival quest’anno davvero ricco di eventi, tutti rigorosamente ad ingresso gratuito!

IL PROGRAMMA

Venerdì 4 maggio

8:30 – 13 | Teatro Astoria

RACCONTARE E DOCUMENTARE IL MONDO DEL LAVORO DI OGGI

Seminario di Formazione con accreditamento per gli iscritti all’ordine dei giornalisti.

Evento a cura di Ordine Giornalisti e Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna con la partecipazione della Fondazione Marco Biagi.

18:30 | Sala Giunta

L’ENNESIMO VA ALL’UNIVERSITÀ

Incontro fra la Giunta e studenti del corso di Management e Organizzazione della Cultura dell'Università di Modena e Reggio Emilia

21 | Teatro Astoria

ENNESIMA SELEZIONE UFFICIALE

Proiezione dei film in concorso

Sabato 5 maggio

13 | Ristorante La Coccinella, Piazza delle Rose 2

NON È L’ENNESIMO PRANZO

Conosciamo i registi della Selezione Ufficiale che partecipano al progetto Non è l’Ennesimo Ospite. Vuoi venire a pranzo con noi? Scrivi a ennesimoospite@ennesimofilmfestival.com

16 – 18:30 | Piazza Ciro Menotti

CHE LA FORZA SIA CON TE. LIGHT SABER COMBAT SPORTIVO

Lezione di prova gratuita ed esibizioni di combattimento con le spade laser a cura di LudoSport Aemilia

16 – 17:30 | Teatro Astoria

ENNESIMA SELEZIONE GIOVANI

Proiezione dei film in concorso selezionati all’interno del progetto Non è l’Ennesima Giornata di Scuola

17:30 - 19:30 Caffè del Teatro Astoria

SHORT MEETING

Meeting fra gli organizzatori di Festival cinematografici della Regione alla presenza della Film Commission

19:30 | Caffè del Teatro Astoria

ENNESIMO DJ-SET

Selezione musicale a cura di Radio Antenna 1 103.1 FM

21 | Teatro Astoria

ENNESIMA SELEZIONE UFFICIALE

Proiezione dei film in concorso

Domenica 6 maggio

17:30 - 19 | Teatro Astoria

VISIONI SARDE

Proiezione della selezione Visioni Sarde in collaborazione con Circolo Nuraghe e Visioni Italiane

21 | Teatro Astoria

ENNESIMO SHORT TRACK

Sonorizzazione live del film The Great Train Robbery (1903) di Edwin S. Porter con Pier Bernardi e Giovanni Amighetti. In collaborazione con The Video Cellar Archive.

21:30 | Teatro Astoria

ENNESIMA PREMIAZIONE UFFICIALE

Assegnazione dei premi ufficiali. Ennesimo Premio della Giuria, Ennesimo Premio Popolare, Ennesima Menzione Giovani, Premio Artemisia, Premio alla Miglior Recensione, Premio Non è l’Ennesima Borsa di Studio.