Ennesimo Film Festival 2020, in tv i primi cortometraggi

Sarà l’Ennesimo Film Festival a inaugurare la stagione 2020 dei Festival di cortometraggi in Emilia-Romagna, il primo a ripartire dopo lo stop e lo slittamento delle date a seguito all’emergenza sanitaria. Una nuova formula che sdoppierà il Festival in due parti. La prima in onda dal 16 al 20 giugno 2020 su TRC TV (canali 11 e 15 del digitale terrestre) grazie alla produzione di un nuovo format interamente dedicato alla kermesse che vedrà protagonisti i 20 cortometraggi della Selezione Ufficiale. La seconda sarà invece dedicata a tutte le altre sezioni in concorso (Ennesima Selezione Giovani, Ennesima Risata, Caesar Design Film Award) e si svolgerà fra agosto e settembre in modo itinerante fra le piazze e i borghi del Comune di Fiorano Modenese, sede del Festival.

Il Festival rientra tra i progetti sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna con il bando annuale previsto per festival e rassegne, ai sensi della legge regionale sul Cinema.

Sono 2500 i cortometraggi arrivati da tutti e cinque i continenti per la selezione e 50 quelli in concorso nelle varie sezioni del Festival. Ventuno i Paesi rappresentati e molti film provenienti da cinematografie meno conosciute quali Lesotho, Singapore, Albania, Ungheria, Iran, Israele, Irlanda e Finlandia. Tredici sono i film realizzati da una regista donna e diciannove quelli di autori under 35. A testimoniare il grande lavoro del team di selezione del Festival la presenza di numerose anteprime. Su 50 corti in concorso ci saranno 2 première mondiali (l’iraniano Weekend di Ario Motevaghe nella Selezione Ufficiale e il russo Talent di Oleg Ageychev nella Sezione Ennesima Risata), 17 première italiane (9 nella Selezione Ufficiale, 3 nell’Ennesima Selezione Giovani, 3 in Ennesima Risata e 2 nella sezione Caesar Design Film Award) e 3 première estere (Bändi Nimeltä Rasvaton Maito di Samuel Kirkhope e For the Goblins di Hypnus Yao nell’Ennesima Selezione Giovani e il documentario At the cutting edge di Filippo Tolentino nella sezione Caesar Design Film Award).

Ad assegnare l’Ennesimo Premio della Giuria al miglior cortometraggio della Selezione Ufficiale saranno Ilaria Feole, critica cinematografica di FIlm TV, Ciro d’Emilio giovane regista napoletano che ha debuttato lo scorso anno a Venezia con Un giorno all’improvviso e infine Monica Naldi e Paola Corti del Cinema Beltrade di Milano.

Gli appuntamenti su TRC, visibile ai canali 11 e 15 del digitale terrestre: