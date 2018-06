Castelvetro, presentazione del libro "Enrico Cialdini, il generale di ferro"

Sabato 16 giugno alle ore 11, presso la casa natale di Enrico Cialdini, a Castelvetro, in via Belvedere 8, si terrà la presentazione del volume "Enrico Cialdini, il generale di ferro" di Roberto Vaccari.

L'incontro si concluderà con un aperitivo e un rinfresco offerto dalla ditta Cleto Chiarli.

Un'occasione importante per visitare la Villa dove nacque il generale Cialdini e dove è allestito un piccolo museo di documenti dell'epoca.