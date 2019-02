L’Europa a sinistra spiegata dall'ex Ministro Enrico Giovannini

Dieci proposte concrete, dieci scelte radicali che possono contribuire a creare un’Europa in grado di promuove il benessere sostenibile per tutti: sono contenute nel rapporto “Uguaglianza sostenibile” messo a punto, nei mesi scorsi, dalla Commissione indipendente sull’Uguaglianza sostenibile 2019-2014, composta da 30 esperti provenienti da diversi Paesi e promossa dal Gruppo dell’Alleanza progressista Socialisti e Democratici al Parlamento europeo. Di quella Commissione ha fatto parte il professor Enrico Giovannini, ex presidente dell’Istat ed ex ministro del Lavoro nel Governo Letta, attuale docente del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Roma Tor Vergata. Sarà lo stesso Enrico Giovannini a presentare il rapporto, la sera di martedì 5 febbraio, a Modena, nel corso di un incontro pubblico organizzato dal Laboratorio Moltiplica, in collaborazione con la Fondazione Modena 2007. Titolo dell’incontro “L’Europa che vogliamo”: si terrà presso la Sala Giacomo Ulivi, all’ex Mercato ortofrutticolo di via Circo Menotti, a partire dalle ore 21.00.

Il laboratorio Moltiplica, di recente formazione., è una iniziativa di azione politica indipendente, promosso da persone di sinistra con appartenenze partitiche diverse, che si propone di contribuire al dibattito politico e di offrire a tutti gli interessati un luogo di dialogo, di confronto di proposte, da mettere a disposizione dei partiti di Sinistra. Lavora su temi quali il lavoro, l’economia, il welfare, l’Europa, l’ambiente e la città, la cultura e l’istruzione. Maggiori informazioni sul sito labmoltiplica.org e alla mail labmoltiplica@gmail.com