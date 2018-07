All’Arena Grandemilia parole e musica per "Enzo Ferrari-un eroe italiano"

Il grande palco di Arena Grandemilia ospiterà un incontro con uno dei più grandi specialisti italiani della Formula 1, lo scrittore Leo Turrini, autore di "Enzo Ferrari-un eroe italiano". Il libro verrà presentato mercoledì 18 luglio alle ore 20.30 con un inedito format dove la passione per i motori e la musica si fondono in modo indissolubile, attraverso i racconti e gli aneddoti di Turrini, sassuolese doc, che porta Pavarotti e la "Rossa" di Maranello nel cuore.



Il giornalista e scrittore emiliano ha già pubblicato le biografie di Gino Bartali, Marco Pantani, Lucio Battisti, Alberto Tomba e Michael Schumacher, ottenendo premi come il "Dino Ferrari" e "Beppe Viola".

Ad accompagnarlo al pianoforte il M°Giordano Mazzi, già collaboratore e programmatore nelle produzioni discografiche di Vasco Rossi, Mina-Celentano, Claudio Baglioni e il Volo.



Fino al 12 settembre Arena Grandemilia offre un fitto calendario di eventi proposti nel grande palco situato nell’area esterna del centro commerciale modenese offre alla città un nuovo spazio di incontri - tutti ad accesso libero e gratuito - di musica, spettacolo, teatro, danza e talent. Appuntamento ogni mercoledì e sabato a partire dalle ore 20.30 con grandi nomi come, tra gli altri, i comici Vito, Max Pisu, Duilio Pizzocchi e Claudia Penoni, oltre allo scrittore Leo Turrini, al cantante Massimo Bubola e all’attore David Riondino. Entro il 30 giugno è poi possibile partecipare al Music Contest per giovani talenti under 35: i selezionati si esibiranno sul palco dell’Arena Grandemilia.