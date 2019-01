Epifania a San Cesario: animazioni e spettacoli per tutti i bambini

San Cesario sul Panaro, 4 gennaio – Tantissimi gli appuntamenti per i più piccoli in occasione dell’arrivo della Befana. Si comincia sabato 5 gennaio alle ore 16.30, al circolo Arci “Ennio Garagnani” di Sant’Anna, con il tradizionale appuntamento “Arriva la Befana” con animazioni, giochi e un dolce regalo per tutti i bambini.

Domenica 6 gennaio, giorno dell’Epifania, saranno ben due gli appuntamenti a cura dell’Associazione Culturale “I Guitti”: alle ore 9.30 nel Circolo Arci di San Cesario andrà in scena “Mamma, lasciami dormire altri 5 minuti”, uno spettacolo di giocoleria poetica che farà sognare tutti i bambini presenti; alle 16.30, invece, nel Circolo Parrocchiale Anspi si terrà lo spettacolo di burattini “Il Capodanno di Sganapino” sulle vicende del tradizionale eroe del teatrino Sganapino.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.