Gli appuntamenti per l’Epifania a Soliera

Tempo di Epifania e il programma di “Auguri Soliera!” mette in calendario svariate iniziative in programma all’ombra del castello Campori e nelle frazioni di Sozzigalli e Limidi. Proprio in quest’ultima, venerdì 5 gennaio, alle 20.30, il Centro polivalente “Ornello Pederzoli “ di via Papotti 18 propone una serata di festa a ingresso libero. “Aspettando la Befana” è il titolo di un’iniziativa che mette insieme una tombola figurata, un gioco dell’oca da pavimento e un laboratorio per la confezione delle calze.

Sabato 6 gennaio, alle 15.30, la befana approderà nel “libero territorio” di Sozzigalli, ospite del centro Civico di via Carpi-Ravarino 1986, e ogni bambino potrà ricevere in regalo la sua calza oltre ad assistere ad uno spettacolo teatrale. A Soliera, presso la palestra Paiporta del bocciodromo di piazzale Loschi 190, una sorta di maratona festosa dedicata alla vecchietta che viaggia sulla scopa, prenderà avvio alle 17.30 con giochi di benvenuto, il trucca bimbi e lo spettacolo di magia di Mago Dado. Dalle 19 in poi si potrà cenare tutt’insieme con polenta con salsiccia ai ferri, gnocco fritto e patatine, compreso uno speciale menù baby a base di salsiccia e patatine. Per le ore 21 è atteso l’arrivo della befana con le calze per tutti i bimbi presenti.

E nel weekend lungo che va da sabato 6 fino a lunedì 8 gennaio, il Nuovo Cinema Teatro Italia propone due film: quello delle ore 17 rivolto a bambini e famiglie è un bel prodotto di animazione dal titolo “Vampiretto”; per gli adulti (ore 21.15) il film è l’avvincente “Assassinio sull’Orient Express” diretto da Kenneth Branagh, con un cast stellare che annovera Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench e Johnny Depp.