All'aeroporto di Pavullo arriva "Erbe prese al volo", una giornata alla scoperta dei "Piani"

Con il titolo “Erbe prese al volo” gli enti consortili Burana ed Emilia Centrale, in collaborazione con diverse associazioni del territorio legate alla conoscenza e valorizzazione ambientale, organizzano per domenica 19 luglio presso l’aeroporto civile statale “Giulio Paolucci” di Pavullo una giornata all’insegna della conoscenza delle particolarità territoriali dei paesaggi conosciuti come “Piani di Pavullo”.

Il sito dei Piani di Pavullo, dove si svolge la manifestazione, viene così descritto in un volume del 1940: “Un lieve dosso longitudinale, sul quale corre la via nazionale Giardini, divide la piana in due bacini: nell'occidentale è stato sistemato l'aeroporto G. Paolucci; nell'orientale si scava anche oggi la torba.”

Ci troviamo dunque in un piano alluvionale, via via antropizzato dall’uomo grazie al lavoro della bonifica idraulica. Nel corso della manifestazione si prenderà conoscenza di questa geostoria e delle opere di salvaguardia idrogeologica del territorio, si visiteranno in sicurezza gli hangar dell’aeroporto e si farà esperienza del paesaggio tramite il riconoscimento e la degustazione delle erbe spontanee.

L’evento inizierà alle ore 10.00 e dopo i saluti degli organizzatori ed una breve presentazione dell’attività dei consorzi di bonifica, in particolare in ambito montano, si procederà ad una piacevole passeggiata in un paesaggio inusuale alla conoscenza delle erbe spontanee.

Dopo il pranzo, per il quale è necessaria la prenotazione, si farà visita all’hangar dell’aeroporto di Pavullo assieme ai Vigili del Fuoco a cui seguirà la presentazione del libro “Sulle ali del vento” essendo l’aeroporto il più antico ed importante del volo a vela.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del comune di Pavullo nel Frignano e sarà svolta nel rispetto delle norme relative all’emergenza sanitaria connessa al virus Covid-19.

Per informazioni: Consorzio della bonifica Burana – 334/6115388