In cammino tra fiori e sentieri sconosciuti, doppio appuntamento alle Salse di Nirano

Sabato 8 giugno, alle ore 15, Cà Tassi, nella Riserva Naturale delle Salse di Nirano, diventa la base per l’escursione (con accompagnamento delle guide Gefi) alla scoperta delle specie botaniche e floreali, con l’unico motto: ‘Guardare ma non toccare!’. La partecipazione è gratuita.

Domenica 9 giugno, in occasione della 7° edizione di 'In cammino nei parchi', alle ore 9 è previsto il ritrovo a Casa Corsini di Spezzano, per partire, insieme al CAI di Sassuolo, alla scoperta delle Salse di Nirano, lungo i sentieri meno conosciuti, per arrivare fino al castello di Spezzano lungo via Canalazza - via Fogliano - via Castello. L’arrivo nel palazzzo dei Pio è previsto alle ore 11.30, con visita guidata, pranzo al sacco, riposo e rientro a Casa Corsini, per scoprire il suo Fablab. Partecipare costa 5 euro.

Per entrambi gli appuntamenti la prenotazione è obbligatoria, entro venerdì 7 giugno alle ore 17 ed è consigliato un paio di scarpe da ginnastica o trkking. Per informazioni e prenotazioni salse.nirano@fiorano.it, segreteria eventi: 0522 343238 - 342 8677118.