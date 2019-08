"Albero di poche foglie", un pomeriggio tra cammino e arte a Montefiorino

Sabato 31 agosto, l'Erbalonga propone un cammino dolce tra l'arte di Lorenzo Barani e il paesaggio della Val Dragone. L'appuntamento è per le 16 in via Provinciale 15, a Vitriola, nel prato sinergico dove l'erbalonga ha posto le prime radici. Siamo a quota 650, nel cuore del paesaggio matrice della "torre casa". Sopra, bene in vista per la sua posizione dominante, si erge la Rocca di Montefiorino che raggiungeremo osservando e camminando insieme al geostorico Antonio Canovi e all’erborista Francesca Bagatti.

A Montefiorino ci accoglierà il letterato e musicista Luciano Ruggi, insieme alla musica del flautista Tiziano Salgarelli. La mostra "Albero di poche foglie" sarà visitabile insieme all’autore.

La partecipazione all'iniziativa è libera e gratuita. Per chi ne avesse voglia, la sera ci si potrà aggirare nella festa del Comune tra degustazioni di prodotti tipici locali dove per la prima volta sarà presente anche l'Erbalonga.



PROGRAMMA CHIUSURA MOSTRA

Sabato 31 agosto 2019 ore 16:00

Ritrovo a Vitriola, via Provinciale 15

Saluto d’ospitalità nel prato de “l’Erbalonga”

Ore 16:30

Risalita alla Rocca di Montefiorino

con Antonio Canovi- geostorico e Francesca Bagatti- erborista

Ore 17:30

Incontro con il letterato e musicista Luciano Ruggi

Ore 18:00

Esposizione di LORENZO BARANI

Musiche di Tiziano Salgarelli, flautista