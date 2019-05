"Sulle tracce del passato", escursione tra le bellezze nascoste di Riolunato

Trekking, enogastronomia, cultura e musica. Escursione evento alla scoperta di un territorio ricco di spunti naturalistici e culturali, una giornata di festa nel territorio di Riolunato. Possibilità di partecipare dalle 11.30 solo alle visite, al pranzo e al concerto.

Attraverso l'antica comunità di Brocco, "cuscinetto" e via di passaggio tra il ducato estense e quello lucchese, teatro di scontri ma anche di incredibili dimostrazioni dell'ingegno umano, faremo un salto nel passato per riscoprire gli usi e i costumi del tempo. Dai "fuochi fatui" del Barigazzo alla Via Vandelli, da sentieri riarsi dal sole con tratti di macchia mediterranea a strapiombo sullo Scoltenna a poderose cascate, da borghi abbandonati a pregevoli recuperi quali Castellino e Serpiano di Riolunato.

Visiteremo Casa Gigli: dapprima il birrificio artigianale, quindi le annesse e pregevoli strutture architettoniche del complesso rinascimentale con le spiegazioni dello storico ed esperto Carlo Beneventi, curatore del museo "La Casa dei Leoni di Pietra" a Montecreto.

Pranzeremo tipico con qualche sorpresa teutonica in loco, allietati in seguito dalle musiche al piano del Maestro Daniele Leoni.

Programma:

Ore 9 ritrovo a Barigazzo gruppo escursionisti

Ore 11.30 arrivo a Castellino e ritrovo gruppo passeggiata - visita al birrificio e alle strutture

Ore 12.30 pranzo

Ore 13/13.30 concerto del Maestro Daniele Leoni

Ore 14 passeggiata per tutti a Serpiano

Ore 16 rientro a Castellino per tutti

Ore 18 arrivo al Barigazzo gruppo escursionisti

Per gli amanti delle statistiche:

Percorso escursionistico 11 km x 650 metri dislivello

Percorso semplice 4 km x 100 metri dislivello

Prezzi

Accompagnamento percorso escursionisti (h 9-18) 15€

Accompagnamento percorso passeggiata (h 11.30-16) 10€

Sconto di 5€ ai minori (richiesto adulto accompagnatore e abitudine a lunghe camminate per il percorso escursionistico)

Visite alla struttura, al birrificio e concerto ad OFFERTA LIBERA (il ricavato sarà devoluto al Museo "Casa dei Leoni di Pietra" e alla promozione di eventi culturali in Appennino)

Pranzo su prenotazione a Casa Gigli 15€

(compreso un boccale di birra km zero del birrificio)

menù: antipasto di patate e spezie - grigliata di carne

Per i vegetariani secondo alternativo (su richiesta)

Per prenotazione obbligatoria:

Guida Ambientale Escursionistica Fabio 333.5293621

Gallery