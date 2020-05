Due escursioni a Fanano lungo la Via Romea Nonantolana

In questo primo weekend le Guide 100 Fiori vi accompagneremo in Appennino nel comune di Fanano per due imperdibili appuntamenti lungo l’antica Via Romea Nonantolana!



Sabato 30 Maggio una fantastica escursione nel territorio di Fanano nella vallata del Torrente Ospitale, alla riscoperta dell’antica Via Romea Nonantolana e del borgo abbandonato delle Caselle.



Domenica 31 Maggio un appassionante viaggio nel passato sulle tracce delle antiche tradizioni montanare, alla riscoperta della “Civiltà del Castagno” e dei metati lungo la Via Romea Nonantolana.



Per informazioni tel. 333.5293621 (via Whatsapp)

Prenotazioni e pagamento online (obbligatori).

Gallery