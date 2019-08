Trekking sotto la luna piena ed escursioni di Ferragosto in Appennino

Un’escursione notturna sotto le stelle e la luna piena. È l’iniziativa targata ‘La via dei monti’ in programma per domani, giovedì 15 agosto 2019, per festeggiare Ferragosto nell’alto Appennino modenese. Il trekking percorre un anello di circa 12 chilometri sopra Fanano, attorno al lago di Pratignano. La partenza è al tramonto (sarà possibile ammirare il sole scendere proprio dietro al monte Cimone) è il ritorno è al buio, alla luce della luna piena. Il ritrovo è alle ore 18.30 presso il centro visite Due Ponti a Fanano. L’iscrizione è obbligatoria (info Davide 3711842531).

Sempre il 15 agosto è in programma anche un’escursione in e-bike, le biciclette con pedalata assistita adatte praticamente a tutti, in programma ai piedi del monte Cimone, nei dintorni del lago della Ninfa di Sestola. Il ritrovo è alle ore 14.30 presso l’agriturismo ‘La Cervarola’ (info Alessandro 3382401848).

Venerdì 16 agosto è in programma una suggestiva escursione nella valle del Sestaione, ad Abetone, tra i luoghi più interessanti dal punto di vista naturalistico dell’Appennino settentrionale. Tra i punti di interesse dell’escursione, troviamo il lago Nero, l’Orrido di Botri, il balcone del posto dei Mori che si affaccia direttamente sul mar Tirreno. Tra la fauna, il tritone alpestre e l’Aquila reale (suggerito il binocolo per possibili avvistamenti di rapaci). Ritrovo ore 9 ad Abetone (info Davide 3711842531).

Venerdì pomeriggio è inoltre in programma un’escursione in notturna con partenza al tramonto, per ammirare le ultime luci della giornata dal Passo della Boccaia, nell’alta Valle delle Tagliole (info Francesco 3486938044).

Sabato 17 agosto sono tre le escursioni in programma, in diverse zone della montagna modenese:

Salita al monte Rondinaio da un versante inedito, per il ciclo ‘Grandi cime d’Appennino’ (Francesco 3486938044)

Escursione tra storia e natura alla scoperta degli innumerevoli borghi abbandonati che si trovano nascosti nei boschi nei dintorni di Montecreto (Davide 3711842531).

Trekking dai Taburri di Fanano nel segno dell’acqua che ‘gira e passa’, tra cascate suggestive e corsi d’acqua (Alessandro 3382401848).

Domenica 18 agosto si conclude la settimana di Ferragosto con due appuntamenti a piedi:

Per il ciclo ‘ Grandi cime d’Appennino’ è in programma un’escursione sulla Cima dell’Omo , o Alpe di Barga, tra Lucca e Modena, tra crinali e panorami mozzafiato (Davide 3711842531).

Trekking al lago Scaffaiolo dalla Croce Arcana (Francesco 3486938044)

Le iniziative fanno parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo di guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, Cimone Holidays e Appenninando. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’.