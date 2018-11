Appennino, escursione sulle tracce di cervi e lupi con La Via dei Monti

Un’escursione suggestiva nei fitti boschi dell’alto Appennino modenese alla scoperta dei più grandi ungulati che vivono in questo territorio, i cervi, e del super predatore, il lupo. È il tema della camminata in programma domenica 18 novembre 2018 sull’Alpe Sigola, tra la via Vandelli, nel comune di Riolunato, e la valle del Dragone. Il trekking percorre un anello lungo circa 12 chilometri tra faggete e antiche strade, nell’area protetta SIC Alpe Sigola, nelle foreste abitate da cervi e lupi, per conoscere meglio habitat e comportamento di questi splendidi animali.

L’iniziativa, organizzata dalle guide del gruppo trekking ‘La via dei monti’, è in programma domenica alle ore 9. Il ritrovo è a Pievepelago (info e prenotazioni, Davide Pagliai: 3711842531).

Il giorno precedente, sabato 17 novembre, è invece in programma il secondo raduno degli ‘Amici de La via dei monti’: un’escursione gratuita offerta dalle guide ambientali escursionistiche lungo un percorso inedito che circonda il monte Modino, tra Pievepelago e Fiumalbo, nella selvaggia Valle delle Tagliole. Si tratta di una camminata fuori sentiero, attraverso itinerari non segnati. Al termine possibilità di gustare una merenda presso l’Ostello La Piana, a Rotari (info e prenotazioni, Davide Pagliai: 3711842531).

L’iniziativa fa parte del calendario di escursioni autunnali guidate promosso dal gruppo trekking ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, Cimone Holidays e Appenninando. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’.