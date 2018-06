CamminAppennino, si parte con una tre giorni sul crinale e lungo la via Vandelli

Il calendario di escursioni "Camminappennino 2018" prende il via il prossimo fine settimana con un trekking a tappe di tre giorni (si parte venerdì 15 giugno) sui crinali dell’Alta Via dei Parchi: da Abetone al lago Santo, fino al Passo di San Pellegrino quindi a Pievepelago, percorrendo sia sentieri d’alta quota sia l’antica via Vandelli, con pernottamento in rifugi.

Sabato 23 giugno il programma propone un'escursione a Fanano sul Libro Aperto per ammirare la fioritura dei rododendri, domenica 24 l’anello del monte Gomito, venerdì 29 il classico giro delle cascate del Bucamante a Serramazzoni e sabato 30 un trekking sull’antica via Ducale tra Fiumalbo e Abetone.

Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, inoltre, sono in programma due escursioni dai Taburri di Fanano fino al crinale, con pernottamento in tenda sotto le stelle.

Tra le iniziative di luglio e agosto spiccano le escursioni a Montecreto, tra borghi abbandonati e antiche miniere, in compagnia dello storico Carlo Beneventi; il trekking lungo le cinque cascate del Valdarno a Pievepelago; lunghe camminate nelle valli glaciali dei laghi Santo, Baccio, Turchino e Torbido; il "river trekking" con i piedi nell’acqua risalendo i torrenti e le escursioni sui crinali per raccogliere mirtilli.

Tra le novità di quest'anno figura l’iniziativa "Il Cimone che unisce" del 9 agosto: prima edizione di un evento che comprende tre escursioni in simultanea per raggiungere la vetta da tre punti di partenza diversi: dal Cimoncino (versante di Fanano), dal lago della Ninfa (Sestola e Montecreto), da Doccia (Fiumalbo e Riolunato). I tre gruppi di camminatori si incontreranno in vetta per pranzare insieme. Durante l’estate, in collaborazione con Cimone Holidays, si svolge anche la seconda edizione di ‘Sulle note del Cimone’: cinque trekking accompagnati da musicisti itineranti tra Fanano, Sestola, Montecreto, Riolunato. Prima data sabato 14 luglio con Cosimo Linoci al clarinetto.