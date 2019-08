Cimone all'alba e Cima Tauffi, due indimenticabili escursioni per un weekend ad alta quota

Un’escursione notturna per raggiungere la vetta più alta dell’Appennino settentrionale per ammirare da lassù lo spettacolo del sorgere del sole. È il ‘Cimone all’alba’, l’iniziativa tra trekking e gastronomia in programma nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1° settembre 2019.

L’appuntamento, ideato dalle guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ in collaborazione con il tour operator Itexists Unconventional Italy, prende il via in piena notte da Doccia di Fiumalbo, per arrivare a piedi, alla sola luce delle torce frontali, a Piancavallaro quindi in vetta al monte Cimone al sorgere del sole e gustare la colazione a base di prodotti locali a 2165 metri di quota. Il rientro percorre un anello che segue il crinale verso il Libro Aperto e raggiunge la suggestiva Conca del Piano, proseguendo sul sentiero dei faggi secolari (ritrovo ore 4.15, info e iscrizioni Davide 3711842531).

Sabato 31 agosto è invece in programma un’escursione tra le più panoramiche dell’Appennino, che raggiunge i crinali fra Emilia e Toscana, fin sulla vetta di Cima Tauffi, con partenza dai Taburri di Fanano (ritrovo ore 9, info e iscrizioni Davide 3711842531).

Le iniziative fanno parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo di guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, Cimone Holidays e Appenninando. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, sito web e pagina Facebook ‘La via dei monti’.