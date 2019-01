Foreste invernali e laghi ghiacciati. Escursioni in Appennino nel weekend

Manca la neve in Appennino, ma non la possibilità di camminare in montagna in mezzo alla natura. L’alta pressione sta infatti regalando giornate di cielo terso e sole splendente che consentono di godere appieno del meraviglioso paesaggio invernale, senza la necessità di calzare le ciaspole. Il gruppo di guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ organizza tre escursioni a piedi tra sabato 12 e domenica 13 gennaio 2019.

Si parte sabato mattina alle ore 9.30 con un trekking nello scenario incantato della riserva naturale di Abetone, dove crescono faggi e abeti secolari (info e iscrizioni Davide 3711842531).

Sabato sera è in programma un trekking in notturna nei dintorni del lago Santo modenese, completamente ghiacciato. Al termine possibilità, di cena in rifugio (partenza ore 18, info Francesco 3486938044).

Domenica invece le guide hanno in programma un’escursione a piedi nel circo glaciale del monte Giovo, per ammirare l’anfiteatro naturale che si apre nell’alta valle delle Fontanacce, nel territorio di Pievepelago (ritrovo ore 9.30, info Davide 3711842531).

Le camminate a piedi fanno parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo trekking ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, Cimone Holidays e Appenninando. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’.