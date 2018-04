Appennino, ripartono nel weekend le escursioni di primavera con La Via dei monti

Un'escursione al passo di San Pellegrino in Alpe a Frassinoro, sabato 14 aprile, e una camminata alla scoperta delle suggestive cascate del Bucamante a Serramazzoni, domenica 15 aprile. E' questo il programma proposto per il prossimo fine settimana dalle guide dell'associazione "La Via dei monti", in collaborazione con i Comuni dell'Appennino modenese, che apre il calendario delle escursioni di primavera.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito oppure telefonando al numero 371 1842531.

Nel programma delle prossime uscite, domenica 25 aprile, un'escursione ai sassi di Varana a Serramazzoni, seguita, domenica 29 aprile, dal ‘Fototrekking in Pratignana’ a Fanano, accompagnati da una guida ambientale escursionistica e da un fotografo professionista. Sarà l’occasione per camminare e fare qualche scatto seguendo i consigli di un esperto.

In calendario, l'1 maggio, l'appuntamento Montecreto fino al al Pino Solitario, poi una suggestiva escursione alla scoperta del paese fantasma di Sant’Antonio di Frassinoro, il 12 maggio, seguita da un'escursione in pianura, il 13 maggio, lungo gli argini tra i comuni di Modena e Bomporto, nella zona di Bastiglia; da segnalare anche una camminata inedita a Riolunato, il 10 giugno, tra il fiume Scoltenna e il borgo di Castellino. Tra gli appuntamenti anche escursioni di più giorni lungo l'Alta Via dei Parchi, percorrendo i crinali dell'Appennino tosco-emiliano dal 15 al 17 giugno.

L'avvio delle escursioni di primavera è anche l'occasione per un bilancio del programma delle ciaspolate invernali, promosse dall'associazione, alle quali hanno partecipato centinaia di turisti. Sono state organizzate da novembre ad aprile, infatti, oltre 70 ciaspolate per più di 500 chilometri percorsi.

«La neve abbondante durante tutto l’inverno – spiega la guida Davide Pagliai - ci ha permesso di accompagnare nella natura ogni fine settimana camminatori di ogni età arrivati un po’ da tutto il nord e centro Italia. Lo scorso fine settimana abbiamo misurato sotto il monte Rondinaio Lombardo un manto spesso quasi due metri di neve». Tra le mete preferite dai turisti il lago Santo di Pievepelago, Capanno Tassoni e Croce Arcana; il lago della Ninfa a Sestola, le pendici del Cimone e la via Ducale a Fiumalbo.