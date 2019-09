Musica live al Cinema Victoria per la proiezione in anteprima "Yesterday"

Giovedì 26 Settembre, dalle ore 21:00, in occasione della proiezione in anteprima al Victoria Cinema di "Yesterday", il film di Danny Boyle, in collaborazione con l'Associazione Culturale Stòff di Modena e MoCu, si canteranno insieme a Cecco e Carlo i pezzi della mitica band inglese. Anche quest'anno si rinnova la collaborazione tra l'Associazione Culturale Stòff e il Victoria Cinema. Basterà presentare la tessera dell'Associazione per ottenere un ingresso ridotto il lunedì sera.

Dalle ore 21:00, insieme a Cecco e Carlo ripercorremo la storia musicale dei Beatles al bar del cinema. L'ingresso al live è gratuito. Successivamente vi invitiamo tutti a vedere "Yesterday", il film di Danny Boyle che ci racconterà una trama decisamente insolita riguardante la band inglese. Jack Malik è un cantautore di Lowestoft in difficoltà. La sua manager e amica d'infanzia Ellie Appleton lo incoraggia a non rinunciare ai suoi sogni. Dopo che Jack è stato investito da un autobus durante un blackout globale, canta "Yesterday" per i suoi amici e scopre che non hanno mai sentito parlare dei Beatles. Dopo aver realizzato che il mondo non ricorda più la band, Jack inizia a suonare le loro canzoni, facendole passare come proprie.

Ellie fa registrare a Jack una demo con un produttore musicale locale. A seguito di un'esibizione alla televisione locale, Jack è invitato dalla pop star Ed Sheeran ad esibirsi come suo numero di apertura a Mosca. Ellie rifiuta di unirsi a lui, dicendo che è impegnata nel suo lavoro di insegnante, quindi l' amico roadie di Jack, Rocky, viaggia con lui. Dopo il concerto, Sheeran sfida Jack a un duello tra cantautori; perde a "The Long and Winding Road" di Jack. A Los Angeles , l'agente spietato di Sheeran, Debra Hammer lo ingaggia per la sua etichetta e pianifica la sua ascesa alla fama mondiale.

L'etichetta discografica si prepara a lanciare l'album di debutto di Jack. I produttori rifiutano i titoli da lui suggeriti, presi dai dischi dei Beatles, e nominano l'album One Man Only, spingendo sul suo talento. Jack li convince a lanciare l'album con un concerto sul tetto a Gorleston. Nel backstage, due fan si avvicinano a lui e gli dicono che sanno che ha plagiato le canzoni, ma lo ringraziano, temendo che la musica se ne sia andata per sempre. Gli danno l'indirizzo di John Lennon, sopravvissuto alla vecchiaia, sotto i riflettori pubblici. Quello che succederà dopo il loro incontro lascerà il pubblico basito.