AdM Drama, la rassegna continua con l'esibizione della flautista Claudia Giottoli

Venerdì 22 febbraio alle 20:30 al Drama Teatro di Modena si terrà il secondo appuntamento della rassegna AdM Drama, il progetto curato dagli Amici della Musica di Modena che propone concerti, lezioni, interviste e occasioni di approfondimento.

Si esibirà la flautista Claudia Giottoli, musicista dalle scelte di repertorio raffinatissime e ricercate, che proporrà un programma incentrato sulla forma breve nella produzione contemporanea, proponendo un’ampia panoramica di approcci e di mondi sonori esplorati negli ultimi 30 anni, inclusa l’interazione con l’elettronica. Oltre a brani di Debussy, Sciarrino, Momi, Saariaho, Cifariello Ciardi, Maresz, Casale e Hurel, alcuni aforismi musicali di Kurtág punteggeranno il fluire del percorso musicale. La relazione tra opera ed elementi extramusicali sarà poi un altro tema in gioco, affrontato anche nei sipari di conversazione con il Direttore Artistico AdM Claudio Rastelli.

«Claudia Giottoli porta in scena un’espressività raffinata attraverso un suono personalissimo, trasparente, capace d’infiniti colori senza perdere la propria eleganza, sostenuto da un ferreo dominio tecnico»: così la rivista “Musica” commenta un suo lavoro discografico per Stradivarius sul repertorio originale per flauto e pianoforte del ‘900 spagnolo.

Considerata la capienza del Drama Teatro (70 posti), l’ingresso come sempre è libero, ma è raccomandata la prenotazione scrivendo all’indirizzo info@amicidellamusicamodena.it o chiamando il numero 3296336877. Chi non ha prenotato potrà assistere al concerto solo se rimarranno posti liberi.