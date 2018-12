Esplorando le tradizioni emiliane allo Chalet 3.0

Allo Chalet tutte le domeniche un menù all’insegna delle tradizioni emiliane! Nel cuore del centro di Carpi, nella bella Piazza Garibaldi siamo pronti a farvi trascorrere in un’atmosfera accogliente e suggestiva il pranzo della domenica piacevolmente in famiglia, tra amici o in dolce compagnia!



Menù composto da

*Un primo a scelta tra:

Tagliatella al ragù bianco di salsiccia

Tortellini in brodo di cappone

Risotto con zucca, funghi e stracciatella

*Un secondo a scelta tra:

Stinchetto al forno, la sua salsa di cottura con polenta

Stracotto di guancia al Lambrusco con patate al forno

Acqua, caffè e coperto incluso

25€