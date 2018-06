Castelnuovo, inaugurazione dell'esposizione ANIMAE organizzata dal CRAC

Dopo il successo della mostra inaugurale di Marika Ricchi, CRAC - Castelnuovo Rangone Arte Contemporanea - lo spazio di via della Conciliazione ricavato in una sala comunale all’interno delle antiche mura cittadine si prepara ad ospitare la seconda esposizione, ANIMÆ di Massimiliano Galliani.

L'inaugurazione è in programma sabato 9 giugno: anche in questo caso, lo spazio, che ha debuttato lo scorso aprile, consentirà agli interessati di ammirare le opere ogni giorno a qualsiasi ora. La sala infatti è illuminata dall’interno e grazie alla vetrina trasparente le opere d’arte saranno visibili sempre dall’esterno.

L’idea di CRAC è di abbattere in un certo senso le barriere fisiche per consentire una fruizione piena e ininterrotta delle opere artistiche, svincolando l’esperienza della visita della mostra a orari o giorni prestabiliti. Il tutto in un contesto pubblico che richiama il legame tra la storia – CRAC valorizza una parte delle antiche mura cittadine – e la contemporaneità artistica che nello spazio troverà ospitalità.

La mostra di Galliani è la seconda del cartelllone di esposizioni ospitate nella nuova vetrina artistica castelnovese. “Le opere di Massimiliano Galliani – scrive dell'artista Virginia Cipressi - suscitano questa vertigine buona e delicata e invitano a ricordare che l'artista è davvero padrone di tutte le cose. Galliani è padrone di prescindere dalle dimensioni dello spazio e del tempo per giocare con l'osservatore, la cui concentrazione per un attimo si domanda per esempio se la matita dell' artista sia mezzo creativo o soggetto dell' opera.”

ANIMÆ sarà visitabile fino al 31 luglio. Il taglio del nastro è in programma sabato 9 giugno alle 17.