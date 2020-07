Estate a Vignola: tra shopping sotto le stelle, musica ed eventi culturali

Iniziano venerdì 10 luglio e proseguiranno fino all'8 di agosto gli eventi di "Estate a Vignola 2020", organizzati dalla Pro Loco "Vignola Terre di Ciliegie" in collaborazione con il Comune. "Estate a Vignola 2020" prenderà il via il 10 luglio a partire dalle 20, con i negozi del centro aperti per lo shopping sotto le stelle oltre a musica, luci e cene a tema in diversi locali.

Venerdì 17 luglio si replica con i negozi aperti e uno spettacolo alle 21 in piazza dei Contrari, dove si esibirà il trio acustico "A passaggio tra i classici e il soul", con Max Baldaccini alla batteria, Andrea Solieri alla chitarra acustica ed Eva Collicelli voce.

Venerdì 24 luglio, oltre ai negozi e ai ristoranti aperti, nel "salotto" di piazza dei Contrari sarà protagonista la cultura, con la terza edizione dell'evento itinerante "Mens-a". In questo caso l'appuntamento è fin dalle 18,40, con la prof.ssa Sonia Cavicchioli di Unibo che rifletterà sul tema: "Concordia artistica: l'impresa dei tre anelli diamantati e altre triadi", cui seguirà Raffaela Donati, consigliere nazionale di Slow Food Italia, che introdurrà "I sapori del riuso". Dalle 21, il prof. Roberto Celada Ballanti di Unige interverrà su "La Concordia tra Umanesimo e Storia, per comprendere il retto nell'agire di oggi" e, a seguire, il prof. Giorgio Zanetti di Unimore chiuderà con "La Concordia tra Letteratura e Storia: la leggenda dei tre anelli".

Venerdì 31 luglio, di nuovo negozi aperti, mentre in piazza dei Contrari sempre dalle 21 è in programma lo spettacolo dal titolo: "In bilico tra le stelle. Spettacolo di circo cabaret e magia".

Gli eventi di "Estate a Vignola 2020" prevedono due appuntamenti anche in agosto. Domenica 2 alle 21, sempre in piazza dei Contari, è in programma un recital di Lalo Cibelli e Marco Formentini, con canzoni, prosa e poesie "Canzoni di guarigione". Sabato 8 agosto alle 21 invece, sempre in piazza dei Contrari, l'animazione della serata sarà affidata a Daniele Goldoni in concerto, tra brani originali e cover senza tempo. Per seguire i diversi spettacoli in programma su piazza dei Contrari, l'accesso sarà regolamentato e si potrà entrare solo dalla torre dell'orologio.

"Quest'anno, nella predisposizione di ogni iniziativa - spiega il presidente della Pro Loco, Roberto Carcangiu - abbiamo dovuto tenere presenti tutte le restrizioni che, giustamente, sono imposte dalle normative anti-Covid. Non si è potuto quindi, come in passato, programmare eventi e situazioni che generino assembramenti potenzialmente pericolosi. Al contempo, abbiamo anzi dovuto prevedere maggiori controlli per il rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale. Fatta questa doverosa premessa, che ha comportato naturalmente un grande sforzo organizzativo, ci apprestiamo a proporre alla città un'offerta qualitativamente elevata di iniziative, per passare qualche serata all'insegna dell'allegria, della spensieratezza e anche della cultura".