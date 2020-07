Cibo etnico e tradizionale si incontrano per un'estate di gusto a Soliera

Comincia domani sabato 11 luglio per proseguire fino al 9 agosto, l’Estate al Parco della Resistenza di Soliera, lungo via Arginetto. Dal martedì alla domenica, sotto i tendoni e le tensostrutture immerse nel verde, dalle 19 in avanti, si potrà mangiare in compagnia, approfittando di una stimolante varietà di cibo e tradizioni culinarie. La pizzeria Rosy assicurerà la pizza preparata in loco, e a rotazione, si potranno prenotare piatti da asporto su menù di pesce (ristorante Don Giovanni), menù indiano (ristorante Shahi) e menù giapponese (ristorante Koi).

Saranno dunque alcuni ristoranti solieresi a rendere attrattive le serate al Parco della Resistenza: “un’iniziativa”, spiega il sindaco Roberto Solomita, “per dare un'opportunità di rilancio alle attività economiche che hanno subito lo stop dovuto al Covid-19 e offrire un’ulteriore occasione di svago e aggregazione ai solieresi”.