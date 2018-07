A etra Festival uno spettacolo per "Vivere meglio"

Prosegue Etra Festival nella Piazza dei Contrari di Vignola: sabato 14 luglio è la volta dell’attore Andrea Santonastaso, che propone uno spettacolo dal titolo: "La vita per principianti letture di autori vari per imparare a vivere meglio". Appuntamento, ad accesso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, a partire dalle ore 21.00

"Ognuno di noi, per quanto abbia vissuto, è sempre un principiante nella vita" e aiutarlo a ridere di sè stesso è il modo migliore per indicargli la strada e principiare a viverla. Slawomir Mrozek, il grande drammaturgo polacco, questo lo sapeva bene. Il suo "La vita per principianti" è parte dello spettacolo che Andrea Santonastaso propone domani sabato 14 luglio nell’ambito di Etra Festival, nella Piazza dei Contrari di Vignola ad ingresso gratuito a partire dalle ore 21.00. Uno spettacolo fatto di letture che hanno lo scopo di alleggerire la vita di coloro che ascoltano riempiendo loro l'anima di quel riso che solo gli stupidi e gli aridi non sanno riconoscere come il vero motore del benessere del genere umano.Da Mrozek, che è spietatamente ironico nel raccontare, in apologie fulminanti, e in rigoroso ordine alfabetico, gli aspetti della vita di ognuno di noi, a una serie di altri illustri "autori vari", Santonastaso passa in rassegna alcuni scritti che hanno nella satira e nella assurdità solo apparente, la forza dirompente della concretezza e della utilità.

In un susseguirsi di letture che lasceranno sui volti di chi ascolta la smorfia dissacrante di chi ride mentre si sorprende, la prosa e le poesie scelte da Santonastaso spiazzeranno chi ha paura di sorridere e diventeranno guide utilissime per coloro che le sapranno "cogliere" ed "usare" come un manuale per imparare a vivere senza prendersi troppo sul serio.

Quindi? Quindi andiamo ad incominciare e, per piacere, cerchiamo di essere seri!



Etra proseguirà fino a fine agosto con importanti protagonisti del mondo dello spettacolo come Amanda Sandrelli e tanti altri, in una programmazione inserita anche nell’ambito del Festival di musica, teatro e danza Artinscena, mentre il 19 luglio David Riondino interpreterà i versi di Petrarca, in un evento all’interno della programmazione di Poesia Festival.

Etra Festival - con la direzione artistica di Andrea Candeli e Andrea Santonastaso - è organizzato con il sostegno di Fondazione e Comune di Vignola.