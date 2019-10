Birdwatching, la giornata europea dedicata all'osservazione degli uccelli arriva a Nonantola

Si svolgerà sabato 5 e domenica 6 ottobre la nuova edizione dell’Eurobirdwatch, il più importante evento dedicato al birdwatching in oltre 30 paesi europei e organizzato da BirdLife Europa con il coordinamento, quest’anno, della “Lipu” slovacca (BirdLife Slovacchia).

In Italia l’Eurobirdwatch sarà organizzato dalla Lipu: le iniziative, aperte al pubblico, si terranno nelle 25 oasi e riserve gestite sul territorio nazionale e in altre aree protette scelte dai volontari delle sezioni dell’Associazone per la presenza di uccelli selvatici, come zone umide, fiumi, aree costiere.

Per quanto riguarda la sezione modenese, nel pomeriggio del 6 ottobre, dalle ore 14.00 al tramonto, si terrà un incontro alla scoperta degli uccelli presso l'ARE "Il Torrazzuolo" nella Partecipanza Agraria di Nonantola. A Nonantola le osservazioni avverranno dalla piazzola presso la Barchessa della Pantera posta sul lago grande e raggiungibile al termine dello Stradello della Pantera. L?evento è patrocinato dal Comune di Nonantola e dalla Partecipanza Agraria di Nonantola.

Grazie all’ausilio dello staff e dei volontari della Lipu, i partecipanti potranno imparare a riconoscere gli uccelli, dagli aironi ai rapaci come il falco di palude e l’albanella reale, ma anche pettirossi, fringuelli e luì piccoli: in tutto circa 200 specie, tra nidificanti, specie erratiche o in migrazione. Tra le specie di rilievo sarà possibile osservare il fenicottero, la spatola o la moretta tabaccata.

Per ulteriori informazioni contattare la Sezione Lipu di Modena all’indirizzo di posta elettronica modena@lipu.it, al numero telefonico 059 315719, o visitare la pagina Facebook.