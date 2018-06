Al Parco Ferrari un'altro weekend all'insegna del Modena Blues Festival

Prosegue venerdì 8 giugno la quinta edizione del Modena Blues Festival, la rassegna blues al Parco Enzo Ferrari di Modena con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Hera e Conad Giardino, il coordinamento di Emilio Teglio e la direzione artistica di Francesco Coppola.

Alle 20 apre la mostra fotografica sul Modena Blues Festival che espone le immagini vincitrici della prima edizione 2017 del Photo Contest.

Alle 21,30 prende avvio il 2° Photo Contest Modena Blues Festival, sempre a premi per fotografi dilettanti e professionisti con reflex o smartphone.

Il secondo concerto vede salire sul palco del Millybar il più conosciuto, in particolare all’estero, dei protagonisti della rassegna, Fabrizio Poggi con la band storica, i Chicken Mambo, formati nel 1991.

Cantante, armonicista e scrittore. Candidato ai Grammy Awards 2018 (unico italiano) come best traditional blues album insieme al grande bluesman americano Guy Davis, premio Oscar Hohner Harmonicas, candidato ai Blues Music Awards (gli Oscar del blues), vincitore del JIMI Award (gli Oscar della prestigiosa rivista Blues411) come miglior album internazionale, candidato ai JIMI Award come miglior album dell’anno, candidato ai JIMI Award come miglior armonicista, è il bluesman italiano più conosciuto in America. 22 album all'attivo. Ha suonato e inciso con tanti grandi del blues, del rock e della canzone d’autore tra cui Garth Hudson di The Band e Bob Dylan, Willie Nelson, i Blind Boys of Alabama, Jerry Jeff Walker, Zachary Richard, Steve Cropper, i Blues Brothers, Augie Meyers, Ponty Bone, Charlie Musselwhite, Otis Taylor, Flaco Jimenez, Guy Davis ed Eric Bibb. In Italia ha suonato con Eugenio Finardi, Enrico Ruggeri, Gang, Luigi Grechi De Gregori, Danilo Sacco (Nomadi), Francesco Baccini. Si è anche occupato della musica tradizionale lombarda e ha pubblicato libri fra i quali “Il soffio dell’anima: armoniche e armonicisti blues”, il primo libro in italiano dedicato all’armonica blues.

Sabato prosegue la rassegna “Note sotto le Stelle” con un gruppo di beat italiano, gli “Acqua Brillante”. Attualmente fanno parte della rete di “Avanzi di Balera”, associazione modenese molto attiva sul territorio nella promozione della beat music, gli Acquabrillante eseguono un repertorio tratto rigorosamente dall’unico ed originale beat italiano degli anni ’60, spaziando da Battisti a Patty Pravo, da Johnny Dorelli a Little Tony, dai Nomadi ai Rokketti, etc. Il gruppo è formato da Claudio Costetti, Nicola Canalini, Davide Canalini, Alberto Urbelli.

Il lungo week end musicale del Millybar prosegue domenica 3 giugno con la nuova rassegna domenicale (terminerà il 2 settembre) “The Sunday Jam”: la jam session del Millybar che dopo il grandissimo successo e gradimento della prima proseguirà tutte le domeniche estive domeniche in orario aperitivo (dalle 19 alle 22). Il primo set è condotto dalla house band del Millybar, il secondo set vedrà una jam session aperta a tutti i musicisti. La House band è formata da Davide Fregni al piano, Roberto Beneventi al contrabbasso, Francesco Coppola alla batteria. L’invito è per tutti i musicisti a venire al Millybar con i propri strumenti e a salire sul palco per la jam.

Lunedì 11 al via le serate di Tango e Milonga con il Circolo Gardel.