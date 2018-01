Le iniziative per l’Epifania a Campogalliano

Pomeriggio di festa a Campogalliano quello di sabato 6 gennaio in corrispondenza della festività dell'Epifania. L'appuntamento per bambini e famiglie è alle ore 15 alla Palestra polivalente di viale Mattei 15 per "SuperBefanotto", una festa che prevede anche uno spettacolo teatrale, a cura del Comitato Genitori, realizzata in collaborazione con gli esercenti del centro storico.

La festa proseguirà fino alle ore 18, quando ci si sposterà tutti all'aperto, nel parcheggio della Polisportiva, per quell'appuntamento tradizionale dei campogallianesi che è il "rogo della Befana": una sorta di rito che affonda le proprie radici nella cultura contadina e che simboleggia la volontà di chiudere con il passato e la speranza per il nuovo anno.

Sempre sabato 6 gennaio, alle ore 16, il Museo della Bilancia di via Garibaldi 34/a apre i battenti per una speciale visita guidata ad ingresso gratuito. Mentre domenica 7 gennaio, alla sala comunale Montagnola di via Garibaldi 57, prende avvio la seconda parte del cartellone di CaTaMès, con una doppia proiezione cinematografica: alle ore 15 il film di animazione "Trools", alle 17 un film a sorpresa.