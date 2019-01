Gennaio a La Tenda: Emma Frank in concerto direttamente dal Canada

Alla Tenda di Modena, in viale Monte Kosica angolo viale Molza, dopo la pausa delle festività natalizie si riparte con iniziative e appuntamenti legati ai libri e, come sempre, dalla musica. Il calendario del 2019 prevede le prime due occasioni, come di consueto a partecipazione libera e gratuita, giovedì 10 e domenica 13 gennaio.

Giovedì 10 gennaio alle 21 c’è un nuovo appuntamento della serie “Dialogo con l'Autore” a cura dell’associazione L'Asino che vola in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena. Si presenta il libro “I ragazzi di Villa Giardini - Il manicomio dei bambini a Modena” (Aliberti, 2018), con Paolo Tortella, autore, Elena Becchi, curatrice, Alberto Molinari dell’Istituto Storico e Luca Negrogno, dell’associazione Insieme a noi. Il libro racconta un dramma, una tragedia nascosta del passato recente. Quella di Tortella è una testimonianza cruda, il diario di un giovane maestro che ha lottato contro le violenze e le sopraffazioni esercitate su bambini e ragazzi colpevoli di essere “diversi” o disagiati, una storia di innocenti a cui è stata rubata la voce. Una vicenda degli anni ’70, di lotta e impegno contro le strutture repressive della società.

Domenica 13 gennaio alle 21, invece, spazio alla musica con un nuovo concerto della rassegna “Arts & Jam” a cura di Associazione Muse e JazzOff Produzioni, con contributo di Fondazione Cassa di risparmio di Modena e Centro Musica. A salire sul palco sarà Emma Frank, musicista in bilico tra folk, jazz e r&b, che propone le sue canzoni sincere come viaggi alla scoperta di sé, incorniciate da testi introspettivi e dalla sua voce calda e sottile che qualcuno ha descritto "come cuoio sulla seta". L'artista americana residente in Canada, dove si è esibita nei più importanti festival (International de Jazz de Montreal, Pop Montreal, Toronto Jazz Festival) presenta live l’ultimo album “Ocean Av”, pubblicato a febbraio 2018 da Susan Records.

Il programma completo è consultabile sul sito e sulla pagina facebook “La Tenda”. Tutti gli eventi, se non specificato diversamente, sono a ingresso libero e gratuito.