Millybar, i Cantautori 2.0 inaugurano un'altra settimana di musica al Parco Ferrari

Sabato 17 agosto alle 22 prosegue la nuova rassegna “Cantautori 2.0", dedicata ai cantautori che si svolge tutti i sabati fino al 24 agosto. Dopo i concerti di Setti e Arianna Poli arriva al Millybar Giancarlo Frigieri, sicuramente uno tra i più originali e interessanti tra i cantautori italiani degli ultimi anni. Ha partecipato a diversi progetti musicali solisti e in band. Giancarlo Frigieri ha il pregio di scrivere e registrare dischi capaci ancora di suscitare passione in chi li ascolta. Al momento sta lavorando al nuovo disco I ferri del mestiere la cui uscita in cd e vinile è prevista nel mese di settembre per la New Model Label

Domenica 18 dalle 19,30 torna“The Sunday Jam”: la jam session jazz del Millybar. Prima parte del live con la house band del Millybar formata questa domenica da Davide Fregni alle tastiere, Roberto Benevential contrabbasso e Andrea Burani alla batteria. Secondo set, jam session aperta a tutti i musicisti che vogliono partecipare.

Da lunedì 19 il consueto programma infrasettimanale di dj e balli del Millybar: lunedì tango con il Circolo Gardel; martedì revival, liscio e anni 60 con DinoMania; mercoledì balli latini con LMM; giovedì danza country con dj Robby.

Come sempre, al Millybar tutti gli eventi ad ingresso gratuito. Parcheggio consigliato: via San Faustino. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook del locale “Millybar Parco Ferrari” o nella sezione eventi del sito web del Quartiere 4. Info e prenotazioni tavoli: Tel 3277646127.