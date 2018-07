Rassegne. Al Castello di Montecuccolo eventi musicali dal mondo

Per l’estate 2018 l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo presenta un cartellone ricco di eventi ed appuntamenti dedicati alla musica e all’arte, che coinvolgeranno cittadini e turisti in location d’eccezione.

Il Castello di Montecuccolo, nel mese di luglio, sarà il palcoscenico della rassegna musicale “Eventi Musicali dal Mondo”, organizzata in collaborazione con il Circolo Musicale Bononcini di Vignola. Oltre 20 artisti di fama nazionale si esibiranno per far rivivere le emozioni della musica d’oltreoceano, un viaggio che toccherà la Grecia, l’Andalusia, l’Irlanda, l’America. I concerti, ad ingresso gratuito, sono previsti per le ore 21.00: Venerdì 6 LUGLIO ALL THAT MUSICAL Federica Grazia, voce Davide Fregni, pianoforte Salvatore Ferraro, basso Marco Bolgiani, batteria Venerdì 13 LUGLIO SWINGIN’ TIME JUNIOR JAZZ BAND Maria Giulia Lombardi, voce Cristiano Arcelli, direzione, Venerdì 20 LUGLIO NOTE DEL MEDITERRANEO FRA GRECIA E ANDALUSIA MODUS MARIS Vaggelis Merkouris, voce, oud e bouzouki Jamal Ouassini, violino Alberto Capelli, chitarra flamenco Lucio Forghieri, percussioni Venerdì 27 LUGLIO IRISH NIGHT KALEVALA Simone Casula, voce Daniele Zoncheddu, chitarra Dario Caradente, flauti Enrico Cossu, viola e violino Tommy Celletti, batteria Francesco Vignali, basso.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.