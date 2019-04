Sassuolo, apertura straordinaria di Palazzo Ducale per Pasqua e S.Giorgio

Palazzo Ducale, la reggia Estense che fino all’inizio dell’inverno sarà aperta al pubblico tutti i giorni, ad eccezione del solo lunedì, si apre alla città ed ai turisti per la Santa Pasqua e per S.Giorgio. Domenica 21 aprile, S.Pasqua, ed eccezionalmente anche lunedì 22 Aprile, Pasquetta, Palazzo Ducale sarà aperto al pubblico secondo il normale orario d’apertura dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. In occasione di San Giorgio, Santo Patrono della nostra città, poi, l’ingresso a Palazzo Ducale sarà libero e gratuito come in occasione delle prime domeniche del mese.

Fioccano poi gli appuntamenti fino alla fine del mese di Aprile che culmineranno mercoledì 1 maggio con una nuova apertura gratuita.

Sabato 27 aprile tornerà l’iniziativa “Tutto mio il museo”: laboratorio per le famiglie su prenotazione. Un laboratorio didattico per bambini e famiglie a Palazzo Ducale: un sabato pomeriggio da passare in famiglia, scoprendo il nostro patrimonio artistico attraverso il gioco, il disegno, la parola, la manipolazione. Numero massimo di partecipanti (bambini dai 5 anni in su e adulti) per turno: 20. Le attività sono gratuite ma è necessario acquistare il biglietto d'ingresso per il Palazzo (6 euro - 3 euro ridotto - ingresso gratuito per i minori di anni 18) ed occorre prenotarsi presso l'Urp del Comune di Sassuolo al tel. 0536/880801

Domenica 28 aprile, come ogni seconda e quarta domenica del mese, sarà possibile approfittare delle visite guidate gratuite, sempre su prenotazione. Le visite guidate sono previste nei seguenti orari: 10,30, 15, 17 ed il numero di partecipanti per turno è di 25.

Le visite sono gratuite, ma è comunque necessario prenotarsi ed acquistare il biglietto d'ingresso al Palazzo Ducale (€ 6,00 interno ed € 3,00 ridotto, gratuito fino a 18 anni). Per informazioni e prenotazioni: Urp Comune di Sassuolo 0536/880801, Palazzo Ducale 389/2673365.