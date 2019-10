Victoria Language and Culture presenta i programmi per l'anno scolastico 2019/20

Sabato 12 Ottobre 2019, presso l’Aula Magna del Liceo Muratori di Modena, Via Cittadella 50, alle ore 15:00, l'associazione culturale Victoria Language and Culture terrà una presentazione aperta al pubblico dei programmi di scambio culturale all'estero per l’anno scolastico 2020/21.

Sarà un evento speciale poiché, oltre a conoscere l'associazione culturale Victoria Language and Culture e capire l’alto valore formativo di queste esperienze di scambio, gli studenti e le famiglie che parteciperanno avranno l’opportunità di incontrare personalmente alcuni partners internazionali e ascoltare storie e riflessioni di exchange students e dei loro genitori.

Per chi fosse impossibilitato a partecipare sono disponibili incontri di approfondimento settimanali ed a piccolo gruppo presso le sedi di Victoria Language and Culture.